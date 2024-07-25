Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Enerji Kesintisi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Sefer Aksaklığı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor. İstanbul'un ulaşım ağı için önemli bir yere sahip olan hat, bu kesinti dolayısıyla yolcularını olumsuz etkiliyor.

Kesinti Bilgisi

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı''nda elektrik dağıtım kurumuna bağlı bir sorun olduğu belirtildi. Bu nedenle, kesintinin yaşandığı süre boyunca seferlerin Balat-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında gerçekleştirileceği aktarıldı.

Yolculara Önemli Hatırlatma

Yolcuların, tramvay seferlerinin kısıtlandığı duraklarda alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmesi tavsiye ediliyor. Metro İstanbul, yaşanan aksaklık için özür dilerken, en kısa sürede hizmetin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.