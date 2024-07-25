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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki enerji kesintisi giderildi, seferler normale döndü.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:22
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

Son gelişmelerle birlikte, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yaşanan enerji kesintisi sorunları çözüldü ve seferler tekrar normale döndü.

Metro İstanbul sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, T5 hattında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı bir enerji kesintisi meydana geldiğini duyurdu.

Duyuruda, kesinti nedeniyle tramvay seferlerinin sadece Balat-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılabildiği belirtildi.

Ancak yapılan onarım çalışmaları sonucunda, enerji akışı sağlanarak tramvay seferleri eski düzeninde devam etmeye başladı. Yolcular, hat üzerindeki tüm istasyonlar arasında seferlerin sürdüğünden haberdar oldu.

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