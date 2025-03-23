Eminönü'nde Denize Düşen Kişinin Kurtarılması Kamerada

Eminönü'nde Dram Anları

Eminönü'nde bir kişinin vapurdan denize düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Eminönü İskelesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşen kişi, çevrede bulunan bir vatandaşın hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Kurtarma Anı

Suya atlayan yardımsever, baygın durumda bulunan kişiyi kıyıya çıkardı. Bu esnada, olay yerinde bulunan ve turist olduğu öğrenilen bir kadın doktor, hızlıca müdahalede bulunarak kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. O anların cep telefonuyla kaydedilmesi, yaşanan drama bir tanıklık sunuyor ve kurtarma sürecinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.