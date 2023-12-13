Eminönü'ne girişler artık ücretli olacak

İstanbul'da trafiği rahatlatmayı hedefleyen İstanbul Sürdürülebilir Hareketlilik Planı (SKUP) tanıtıldı. Plan çerçevesinde hayata geçirilecek olan yenilikler arasında Eminönü'ne girişlerin ücretlendirilmesi de var.

Eminönü'ne girişler artık ücretli olacak
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İstanbul'da trafiği rahatlatmayı hedefleyen İstanbul Sürdürülebilir Hareketlilik Planı (SKUP) tanıtıldı. İnsan ve çevre odaklı hazırlanan plan, İstanbul'da ulaşımın daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul'un kronikleşen trafik sorununa çözüm bulmak için yapılan bir toplantıda, SKUP'un detayları paylaşıldı.

SKUP'un öne çıkan yenilikleri nelerdir?

SKUP, İstanbul'da trafik tıkanıklığını azaltmak için "tıkanıklık fiyatlandırması" sistemini hayata geçirecek. Bu sistem sayesinde, belirli bir bölgeye özel araçla girmek isteyenlerden ücret talep edilecek. Sistemin ilk uygulanacağı yer ise Eminönü olacak.

SKUP, ayrıca özel otopark sistemini de geliştirecek. İstanbullular, mahallelerindeki özel otoparklardan yararlanabilecek. Kendi mahallesindeki otoparkı kullananlar ise daha az park ücreti ödeyecek.

SKUP'un ulaşmayı planladığı sonuçlar nelerdir?

SKUP, proje tamamlandığında kentte "zirve saatte" trafik yoğunluğunu 2030 yılında yüzde 10,1, 2040 yılında ise yüzde 12,8 oranında azaltmayı hedefliyor. Böylece, İstanbul'da ulaşımın daha hızlı, konforlu ve çevreci olması sağlanacak.

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