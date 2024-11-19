Emirates Hava Yolları, Bağdat Uçuşlarını Kasım Sonuna Kadar Askıya Aldı

Emirates Hava Yolları'ndan Önemli Duyuru

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yolları, Irak'ın başkenti Bağdat uçuşlarının 30 Kasım 2023 tarihine kadar karşılıklı olarak askıya alındığını duyurdu. Bu karar, şirketin resmi açıklamasıyla kamuoyuna bildirildi.

Bağdat Seferlerinin Askıya Alınması

Yapılan açıklamada, Bağdat uçuşlarının geçici olarak durdurulmasının nedenine dair spesifik bir bilgi verilmedi. Ancak, Emirates Hava Yolları ayrıca, Beyrut uçuşlarını da 31 Aralık 2024'e kadar iptale devam edeceğini belirtti.

İsrail ile Uçuşlar Hakkında

Şirket, İsrail'deki güncel durumun yakından izlendiğini ve yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Tel Aviv'e yapılan tüm uçuşların da, ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.