DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,58 0,15%
ALTIN
2.927,89 -0,92%
BITCOIN
3.170.859,82 -0,45%

Emirates Hava Yolları, Bağdat Uçuşlarını Kasım Sonuna Kadar Askıya Aldı

Emirates Hava Yolları, Bağdat seferlerini 30 Kasım'a kadar karşılıklı olarak askıya aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:47
Emirates Hava Yolları, Bağdat Uçuşlarını Kasım Sonuna Kadar Askıya Aldı

Emirates Hava Yolları'ndan Önemli Duyuru

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yolları, Irak'ın başkenti Bağdat uçuşlarının 30 Kasım 2023 tarihine kadar karşılıklı olarak askıya alındığını duyurdu. Bu karar, şirketin resmi açıklamasıyla kamuoyuna bildirildi.

Bağdat Seferlerinin Askıya Alınması

Yapılan açıklamada, Bağdat uçuşlarının geçici olarak durdurulmasının nedenine dair spesifik bir bilgi verilmedi. Ancak, Emirates Hava Yolları ayrıca, Beyrut uçuşlarını da 31 Aralık 2024'e kadar iptale devam edeceğini belirtti.

İsrail ile Uçuşlar Hakkında

Şirket, İsrail'deki güncel durumun yakından izlendiğini ve yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Tel Aviv'e yapılan tüm uçuşların da, ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
3
MOSSAD Casusluk Davasında 20 Sanık Hakim Karşısında
4
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nda Ayrılık Söz Konusu Değil'
5
Bakan Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin Ulaşım Stratejilerini Tanıtacak
6
Güney Kore, G20 Zirvesi'nde Kuzey Kore-Rusya Askeri İşbirliğini Kınadı
7
Hulusi Akar, İtalya Senatosu Heyeti ile Gördüştü

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak