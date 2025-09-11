Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi İstanbul'da Tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenen programda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi kamuoyuna tanıtıldı.

Vali Davut Gül: Büyükşehirlerde göç ve konut ihtiyacı artıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, ülkede vatandaşların yaklaşık yüzde 50'sinden fazlasının son 50 yılda en az bir kez şehrini değiştirdiğini belirterek, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin yoğun göçle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Gül, göçün konut ihtiyacını artırdığını ve kentsel dönüşüm, deprem ve afetlerin etkisiyle konut değişikliğinin artık bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının her ay yeni uygulamalarla farklı hedef kitlelere ulaştığını ve bu projenin vatandaşların beklentilerini karşılayacağına inandığını kaydetti. Konuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Emlak Katılım: Faizsiz ve sürdürülebilir finansman hedefi

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, bankanın kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı ve katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmeyi hedeflediğini söyledi. Gök, 6 yıllık kısa sürede geliştirilen ürün ve hizmetlerle kurumun ekonomiye değer ürettiğini ifade etti.

Gök, gayrimenkul odaklı ürünler, dijital yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını belirterek, Emlak Katılım'ın istikrarlı büyümesini 2025 yılının ilk yarısında da sürdürdüğünü kaydetti. Bankanın bugün 42 ilde 119 şubeyle hizmet verdiğine dikkat çekti.

Gök, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi'nin kuruluşunu duyurmaktan gurur duyduklarını belirterek: 'Faizsiz, güvenilir ve sürdürülebilir finansman modeline dayalı Tasarruf Finansman Sistemi ile vatandaşlarımızın ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için emlakçılık güvencesiyle yanlarında olacağız.' dedi.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Entegrasyonla tasarruflar etkin değerlendirilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sürdürülebilir büyümenin önündeki engelleri reel ve finansal sektör bağlantısının zayıflığı ile tasarrufların düşük kalması olarak gösterdi. Kavcıoğlu, katılım finansın bu sorunların aşılmasında güçlü bir destek potansiyeline ulaştığını belirtti.

Kavcıoğlu, katılım finans sektörünün 1980'li yıllarda başladığını, 2005'te Bankacılık Kanunu değişikliğiyle faizsiz sistemin kanun kapsamına alındığını ve 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla ilk kamu katılım finansının kurulduğunu hatırlattı.

Kavcıoğlu, katılım finans ile tasarruf finansman şirketlerinin aynı ekosisteme entegre edilmesinin faizsiz finansın gelişimine ve tasarrufların daha etkin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, bu entegrasyonun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm ve şehircilik çalışmalarına tamamlayıcı nitelikte olacağını söyledi. Yeni şirketin kuruluşuna katkı verenlere teşekkür etti.

