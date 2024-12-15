Emlak Konut Asansörleri Deprem Konutlarına Monte Edilmeye Başlandı

Emlak Konut Asansörleri Deprem Konutlarında Kullanıma Girmeye Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni yapılan deprem konutlarına Emlak Konut Asansörleri'nin (EKA) monte edildiğini duyurdu.

Milli Teknoloji Hamlesine Destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu'na katkı sağlamak amacıyla kurulan Emlak Konut Asansörü (EKA), 3 yıldır sektöre değer katıyor.

Yerli Üretim ve Enerji Tasarrufu

Yerli ve milli üretim anlayışıyla, Sıfır Atık uyumlu endüstri 4.0 teknolojisi ile üretilen bu asansörler, artık deprem bölgesindeki konutlarda da faaliyete geçti.

Adıyaman'da Başlayan Uygulama

EKA Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mahmut Körük, asansörleri ilk olarak Adıyaman'da inşa edilen deprem konutlarında kullandıklarını ifade etti. Körük, deprem bölgesindeki diğer illerde yapılan konutlara da asansör monte etmeye başladıklarını belirtti.

Yüksek Hedeflerle İlerleme

Körük, açıklamasında, “Hem kendi yapımızda hem de dışarıdan işbirliği yaptığımız firmalarla birlikte gücümüze güç katıyor, neredeyse tüm gelen taleplere cevap veriyoruz. Aydınlatmadan çalışma şekline, AR-GE süreçlerine kadar tüm hizmetlerimiz enerji tasarrufuna odaklanarak geliştirilmiştir.” şeklinde konuştu.