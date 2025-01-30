Emlak Konut GYO 2024 Başarılarını ve 2025 Hedeflerini Açıkladı

Emlak Konut GYO'dan 2024 ve 2025 İçin Önemli Açıklamalar

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2024 yılındaki satış sonuçlarına ve 2025 hedeflerine dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Genel Müdür Yasir Yılmaz, toplantı açılışında şirketin finansal başarısını ve sektör liderliğini vurgulayarak, 2024 yılında 177 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştıklarını açıkladı.

2024 Yılı Finansal Performansı

Toplantıya katılan sermaye piyasası temsilcileri ve yatırımcılarla birlikte Yılmaz, şirketin 2024 yılında 86 ihale gerçekleştirdiğini, 5 bin 620 bağımsız bölüm satışına imza attığını belirtti. Emlak Konut'un arsa geliştirme çalışmaları sonucunda 5 milyon metrekarelik arsa stoğuna ulaştığı vurgulandı.

2025 Hedefleri ve Stratejileri

2025 hedeflerini açıklayan Yılmaz, aktif büyüklüğün 245 milyar lira, yıllık karın 12 milyar lira ve ön satış gelirlerinin 75 milyar lira olmasını planladıklarını duyurdu. Dönem içinde 45 yeni ihale gerçekleştirmeyi ve 3 milyon metrekare arsa geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Uluslararası Girişimler

Yılmaz, özellikle deprem bölgelerinde yapılacak kentsel dönüşüm projelerine vurgu yaparak, 102 bin bağımsız bölümün tesliminin hedeflendiğini aktardı. Ayrıca, Emlak Konut Global ile Suudi Arabistan'da başlatılan girişim ve EPP gibi iştiraklerin projelerinin de önemli hedeflere ulaşacağını ifade etti.

Finansal Enstrümanların Kullanımı

2025'te Gayrimenkul Yatırım Fonları ve diğer finansal araçlarla büyüme stratejilerine devam edileceğini belirten Yılmaz, sürdürülebilir bir getiri sunma hedefi doğrultusunda Ziraat Portföy iş birliğiyle yeni GYF'nin oluşturulacağını kaydetti.

Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçlarını ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı. Genel Müdür Yasir Yılmaz başkanlığında sermaye piyasası temsilcileri, yatırımcılar ve paydaşların katılım sağladığı bir toplantı düzenlendi.

Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçlarını ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı. Genel Müdür Yasir Yılmaz başkanlığında sermaye piyasası temsilcileri, yatırımcılar ve paydaşların katılım sağladığı bir toplantı düzenlendi.