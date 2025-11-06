Emlak Konut'un Kuzey Adalar Projesi: İstanbul'a 30 Milyar TL'lik Yeni Yaşam Alanı

Emlak Konut'un Kuzey Adalar Projesi Kartal'da Lansmanını Yaptı

Emlak Konut güvencesiyle, EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle hayata geçirilen ve 'Yeni Yuvam Modeli'yle satışa sunulan Kuzey Adalar Projesinin lansman toplantısı Kartal'da gerçekleştirildi. Toplantıda Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, vatandaşların Yeni Yuvam Modeli'nden yararlanarak güvenli ve erişilebilir şartlarda ev sahibi olabileceğini vurguladı.

Projenin öne çıkan özellikleri

Kuzey Adalar, tasarruf finansmanındaki yeni modelle piyasaya sunuluyor. Proje; 5 bin 200 metrekare kapalı sosyal tesis ve birçok markanın yer alacağı bir alışveriş merkezini barındırıyor. 7'den 70'e tüm yaş grupları için seçkin sosyal imkanlar sunan projede; farklı konseptlerde daireler, villalar, rezidanslar ve süitler yer alıyor.

Projede yüzde 80'i deniz manzaralı üniteler, kapalı otopark, yüzme havuzu, spor alanları, çocuk oyun alanları ve alışveriş merkezi bulunuyor. Yeşil bina kriterleri ve Sıfır Atık uyumlu peyzaj alanlarıyla doğayla iç içe yaşam vaat ediliyor.

Yeni Yuvam Modeli: Konut finansmanında yenilik

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, konut sektöründeki genel tabloya değinerek TÜİK verilerine göre 2025 yılının ilk dokuz ayında ülke genelinde 1 milyon 128 binden fazla konut satışının gerçekleştiğini ve önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 artış olduğunu aktardı.

Yılmaz, lansman konuşmasında şunları söyledi: 'Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Şirketi ile ŞUA İnşaat iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Kuzey Adalar Projemizi tanıtmadan önce, ülkemizde konut hâlâ geleceğe yapılan yatırımın simgesidir. Biz de bu güvenin en güçlü temsilcilerinden biri olarak yalnızca konut üretmiyor, şehirlere değer, ekonomiye güç, insanımıza güven kazandırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, yılın geri kalanında da aynı kararlılıkla çalışarak hedeflerimizi gerçekleştireceğimize ve belirlenen rakamların üzerine çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Her bir projemiz, ekonomiye katkının, istihdamın ve şehirleşmede sürdürülebilir bir anlayışın yansımasıdır.'

Yılmaz ayrıca Yeni Yuvam Modeli'nin detaylarını açıklayarak, İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de uygulanan model sayesinde vatandaşların faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz şartlarla ev sahibi olabildiğini; sistemde 60 aya varan vade ve tamamen anapara üzerinden sabit, öngörülebilir ödeme planı seçenekleri sunulduğunu belirtti.

Yatırım boyutu ve proje büyüklüğü

EPP Genel Müdürü Alim Kaplaner projenin teknik detaylarını paylaşarak, Kuzey Adalar'ın 15 blok, 2 bin 281 konut ve 132 ticari ünite olmak üzere toplam 2 bin 413 bağımsız bölümden oluştuğunu söyledi. Proje, 90 bin metrekarelik bir arsa üzerinde konumlanırken; 45 bin metrekare peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe, 5 bin 200 metrekare sosyal tesis ve 132 mağazaya ev sahipliği yapacak.

Alim Kaplaner, projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 gibi farklı yaşam alanları seçenekleri bulunduğunu ve projenin yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını; Kuzey Adalar'ın Kartal için değer katacak bir dönüşümün simgesi olacağını ifade etti.

Kuzey Adalar, sadece yeni konut stokuna değil, aynı zamanda kent içinde sosyal donatılar, alışveriş ve yeşil alanlarla entegre bir yaşam alanı sunarak Kartal'ın sahile açılan yeni penceresi olmayı hedefliyor.

