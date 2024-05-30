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Emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için yarın son gün: Ödeme yapmayanlara gecikme zammı

Emlak vergileri için yapılması gereken ilk taksit ödemelerinin yarın sona ereceği duyuruldu. Arsa, konut, iş yeri gibi gayrimenkul sahiplerinin ilk taksit ödemelerinde, yarının son gün olduğu ifade edildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 10:17
Emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit için yarın son gün: Ödeme yapmayanlara gecikme zammı

Emlak vergisi için yapılması gereken ödemelerin ilk taksitinde, yarın sürenin dolduğu bildirildi. Arsa, bina, konut, ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri, bu ödemeleri yapma konusunda yükümlü. Mükelleflerin taksitleri zamanında ödememesi durumunda ise cezalar devreye giriyor.

Emlak vergisi ödemekle yükümlü olanlar, ister nakit isterse kredi kartı ile bu ödemeleri gerçekleştirebiliyor. Ödemeler, belediyelerden yapılabileceği gibi, ilgili belediyelerin internet siteleri üzerinden ve e-Devlet’ten de yapılabiliyor.

Vergiden muaf tutulanlar ve cezalar

Emlak vergisinden muaf tutulanlar için ise herhangi bir yükümlülük bulunmuyor. Buna göre, brüt 200 metrekareyi geçemeyen ve tek konuta sahip emekliler; emekli, dul ve yetim aylığı alanlar; engelliler; gaziler; hiçbir geliri olmayanlar bu vergiden muaf tutuluyor.

Emlak vergisinde yükümlüler, belirtilen süre içerisinde taksit ödemelerini gerçekleştirmez ise cezayla karşılaşıyor. Zamanında ödenmeyen taksitler için aylık yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

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