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Emlakta Doğrulanmış İlan Düzenlemesi Başlıyor

Yeni düzenleme ile emlak ilanları güvence altına alınıyor. Aynı taşınmaz için birden fazla emlakçı yetkilendirilecek.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:02
Emlakta Doğrulanmış İlan Düzenlemesi Başlıyor

Emlakta Yeni Dönem: Doğrulanmış İlan Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül 2023 tarihi itibarıyla devreye alacağı 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi ile emlak sektöründe önemli değişiklikler yapacak. Bu yeni uygulama, konut satışı yapan kişilerin aynı taşınmaz için birden fazla emlakçı yetkilendirmesine izin verirken, yetkilendirme süresinin en az 3 ay olacağını belirtiyor.

Tüketici Koruma Amaçlı Düzenleme

Alınan bilgilere göre, bu düzenleme aracılığıyla tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve sahte ilanların oluşturduğu fiyat manipülasyonlarının engellenmesi hedefleniyor. Tüketiciler, e-Devlet platformu üzerinden kendi gayrimenkullerini seçerek emlakçılara yetki verebilecek. Böylece emlakçılar, aldıkları bu yetki doğrultusunda ilan girişi yapabilecek.

Yetki Belgesiz Emlakçılara Kapanıyor

Uygulama gereği, yetki belgesine sahip olmayan emlak işletmeleri artık ilan girişi yapamayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile yapılacak yetki doğrulama süreci, emlak işletmelerinin bu belgelere sahip olmasını zorunlu kılıyor. Bu süreç sonunda, yetki belgelerini almayan işletmeler, ilan verirken sorun yaşayabilir ve idari yaptırımlarla karşılaşabilir.

İlan Platformları için Tarih Belirleniyor

İlan platformlarının EİDS ile ilgili teknik altyapı çalışmalarını, 15 Eylül 2023 tarihine kadar tamamlaması bekleniyor. Bu tarihten itibaren sistem devreye girecek ve sadece doğrulanmış ilanların yayına alınmasına izin verilecek. Doğrulama yapılması durumunda ilanlarda, 'EİDS'den yetki doğrulaması yapıldığı' ibaresi yer alacak.

Kiralık İlanlarda da Zorunlu Olacak

Uygulama, hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanlarını kapsayacak. Ancak, günlük kiralık taşınmazlar ve henüz kat irtifakı tesis edilmemiş projeler gibi bazı mülkler bu düzenlemenin dışında kalacak. Tapusu olmayan taşınmazlar için ise ilanlarda 'tapusu yok' ibaresinin bulunması gerekecek.

Gelecek dönemde, e-Devlet yetkilendirme ekranındaki izin süreleri, taşınmaz sahipleri tarafından uzatılabilecek ve iptal edilebilecek. Farklı emlakçılar tarafından gerçekleştirilen yetkilendirmelerde, belirlenecek kurallara uygun olarak ilanların güncellenmesi ve değiştirilmesi sağlanacak.

Uygulamanın tamamen devreye alınması ise 1 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu tarihten itibaren yetki doğrulaması olmadan ilan verilmesi mümkün olmayacak.

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