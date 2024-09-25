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Emmanuel Macron'un ABD Temasları: Küresel Sorunlar ve Diplomasi Üzerine Görüşmeler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, New York'ta önemli liderlerle bir araya geldi ve küresel meseleleri tartıştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:36
Emmanuel Macron'un ABD Temasları: Küresel Sorunlar ve Diplomasi Üzerine Görüşmeler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un New York Temasları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak amacıyla New York'a gitti. Burada, çeşitli ülkelerin liderleriyle bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Önemli Liderlerle Görüşmeler

Macron, ABD'de Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Lula da Silva, her iki ülke arasındaki stratejik ortaklık eylem planını, güvenlik ve sınır ötesi işbirliği konularını masaya yatırdı.

Küresel Sorunlarda Fikir Birliği

Yoksullukla mücadele ve çevre sorunları gibi derin küresel meseleler hakkındaki görüşlerini paylaşan iki lider, bu konulara karşı ortak yaklaşımlarını ifade etti. Macron, Lula'nın Venezuela'daki mevcut krizi aşma çabalarını memnuniyetle karşıladı ve Venezuela hükümetinin halkın iradesine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Diğer Görüşmeler ve İran ile İlişkiler

Yunan lider Miçotakis ve GKRY lideri Hristodulidis ile yapılan görüşmelerde, Avrupa'yı Doğu Akdeniz'e bağlayacak deniz altı elektrik kablosu projesi üzerinde duruldu. Ayrıca, Macron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile de bir araya gelerek, İran hapishanelerinde keyfi olarak tutulan Fransız vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Balistik Füze Tartışmaları

Macron, İran'dan Rusya'ya balistik füze gönderilmesini kınayarak, Pezeşkiyan'ı bu konuda uyardı. İran'ın nükleer programına yönelik endişelerini dile getiren Macron, diplomatik bir çözüm için UAEA ile işbirliği çağrısında bulundu.

Pezeşkiyan'dan Çifte Standart Eleştirisi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Batılı ülkelerin çifte standart uygulamalarına dikkat çekerek, insan hakları savunucularının durum karşısındaki kayıtsızlığını eleştirdi. İran, nükleer silah üretmek istemediğini yineleyerek, uluslararası camiaya mesaj gönderdi.

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