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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Yeni Dönem Başladı

Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü olarak görevi devraldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:20
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Yeni Dönem Başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni

Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanarak, Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı. Bu devir teslim, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde önemli bir değişimin başlangıcı olarak dikkat çekti.

Resmi Açıklama ve Tören Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürümüz olarak atanan Sayın Mahmut Demirtaş göreve başladı. Sayın Demirtaş, düzenlenen törenle Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'dan görevi devraldı." ifadelerine yer verildi.

Bu yeni atama ile birlikte, Mahmut Demirtaş'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli projeler ve uygulamalar gerçekleştirmesi bekleniyor.

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