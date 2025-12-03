Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ankara'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Ankara'da düzenlediği programla engelli çocuklar, aileler ve eğitimcilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:43
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ankara'da bir etkinlik düzenledi. Program, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program detayları

Etkinlikte dans gösterileri ile Polis Armoni Orkestrası konseri yer aldı. Ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı; çocuklar polis köpekleriyle buluştu ve program polis araçlarının gezilmesiyle son buldu.

EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Güven Çopur, yaptığı konuşmada bu özel günün engelli bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve toplumun sorumluluklarını hatırlaması için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Engel bedenlerde, duyularda ya da hareketlerde değil, toplumun bakış açısında, anlayışında ve yapılarında ortaya çıkan; her bireyin eşit haklara sahip olduğu, kimsenin geride kalmadığı, erişilebilir, kapsayıcı bir dünya ancak birlikte atacağımız adımlarla mümkün olacaktır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çalışma hayatına kadar her alanda karşılaştığımız engelleri ortadan kaldırmak, onların bağımsız ve onurlu bir yaşam sürmelerine destek olmak hepimizin sorumluluğundadır. Polis teşkilatı olarak bizler yalnızca güvenliği sağlayan bir kurum değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğu yüksek bir aile olduğumuzun bilinciyle sizlerin yanında olmaya büyük önem veriyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki tebessüm bizim için en değerli gurur kaynağıdır. Hepimiz birbirimize yardımcı olmalıyız, olmak zorundayız. Çünkü toplumda bir beraberiz. Dolayısıyla sevgi, anlayış ve dayanışma varsa hiçbir engel kalıcı değildir diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum".

Çorup ve Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Tamer Sarıkaya programda birbirlerine hediye takdim etti.

Programa EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Güven Çopur, Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Tamer Sarıkaya, şehitlerin, gazilerin ve Emniyet Merkez Teşkilatı’nda görev yapan personelin engelli çocukları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

