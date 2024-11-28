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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, dolandırıcıların Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak gönderdikleri maillere karşı vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 21:53
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Önemli Uyarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Son günlerde, dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak, gerçek olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaştıkları tespit edildi.

Açıklamada, bazı bireylerin bu mailler aracılığıyla vatandaşlardan kişisel veri talep ettikleri ayrıca, dolandırıcıların bu yöntemle mağduriyetler yarattığı ifade edildi. Bu durumu önlemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların kendilerinden istenilen kişisel bilgiler ya da diğer taleplere itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde, vatandaşların derhal güvenlik birimleri ile irtibata geçmeleri gerektiği belirtildi. Güvenliğinizi korumak için dikkatli olun!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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