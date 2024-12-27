Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Temel Özel Harekat Kursu Duyurusu

Temel Özel Harekat Kursu İçin Başvuru Süreci Başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan Temel Özel Harekat Kursu için başvuruların başladığını açıkladı.

Yapılan resmi duyuruda, kursa katılmak isteyenlerin 30 yaşından gün almamış olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, yalnızca emniyet hizmetleri sınıfı mensubu polis memurları ve üst rütbeli erkek personelin kabul edileceği ifade edildi.

Başvuru işlemleri için son tarih ise 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. Başvurular, saat 17.00'ye kadar kabul edilecektir.

Daha fazla bilgi için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi duyurularını takip etmenizi öneririz.