Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Uyuşturucu İddialarına Yanıt: 'Gerçeklerden Uzak'!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atlas Okyanusu'nda bir Türk gemisinde uyuşturucu yakalandığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik sosyal medya paylaşımlarına karşı hukuki adım atıldığı duyuruldu.

Uyuşturucu Operasyonu ve Geminin Sahibi

Batıda 10 Ocak 2024 tarihinde, Martinik Adası yakınlarında yapılan operasyonda 9 ton kokain ele geçirildiği bilgisi doğrultusunda, "HALİÇ-EQUALITY" adlı geminin sahibinin Türk olduğu iddialarını çürüten EGM, geminin aslında Panama merkezli bir firmaya ait olduğunu belirtti.

Geminin Durumu

Açıklamada, Tanzanya bayrağı çeken geminin, 12 Kasım 2024'te Tuzla Limanı'ndan Cezayir'e hareket etmek üzere yüksüz halde ayrıldığı vurgulandı. Operasyon sırasında gemide Türk bayrağı ve Türk mürettebatının bulunmadığı da ifade edildi.

Suç Duyurusu

EGM, meydana gelen olay sonrası yapılan sosyal medya paylaşımlarının yanıltıcı olduğunu ve haksız ithamlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Bu bağlamda, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçlarından ceza kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunuldu.

EGM'nin açıklaması, dezenformasyonun önlenmesi ve gerçek bilgilerin kamuoyuna ulaştırılması açısından önem taşırken, sosyal medya üzerinden yayılan asılsız iddialara karşı duyarlılık artırılmasını hedeflemektedir.