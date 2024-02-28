Emniyet Genel Müdürlüğünden DEM Partili Çiçek Otlu açıklaması

EGM, DEM Parti İstanbul Vekili Çiçek Otlu’nun evine yapılan baskınla ilgili bir açıklama yaptı. Baskında, yeşil listede yer alan bir teröristin de milletvekilinin evinde yaşadığı ortaya çıktı.