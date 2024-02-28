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Emniyet Genel Müdürlüğünden DEM Partili Çiçek Otlu açıklaması

EGM, DEM Parti İstanbul Vekili Çiçek Otlu’nun evine yapılan baskınla ilgili bir açıklama yaptı. Baskında, yeşil listede yer alan bir teröristin de milletvekilinin evinde yaşadığı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:02
Emniyet Genel Müdürlüğünden DEM Partili Çiçek Otlu açıklaması

DEM Parti İstanbul Vekili Çiçek Otlu’nun evinde arama yapıldığı haberleri üzerine EGM'den açıklama geldi.

EGM, terör örgütüne para aktardığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik baskın yaptığını, bunlardan birinin DEM Parti İstanbul Vekili Otlu’nun evinde kaldığını açıkladı.

Terör listesinin yeşil bölümünde yer alan bir kişi, 2014’ten beri yaşadığı evde yakalandı.

ÇİÇEK OTLU KİMDİR? ÇİÇEK OTLU'NUN SİYASİ HAYATI

1973’te Sivas’ta doğan DEM Parti İstanbul Vekili Çiçek Otlu, Ankara Ayrancı Lisesi’nden mezun oldu. 1994’te siyasete atılan Otlu, Atılım gazetesinin de kadrosunda yer aldı. Otlu, Emekçi Kadınlar Derneği’nin 2005-2009 arası Başkanı, ESP’nin 2009-2016 arası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

ESP’nin 2016-2019 döneminde Genel Başkanlık yapan Otlu, 2021-2023 yılları boyunca Sosyalist Kadın Meclisleri’nin Genel Sözcüsü ve Sosyalist Kadın Dergisi’nin Editörü olarak çalıştı. Çiçek Otlu, sosyalist kadın hareketinin önde gelen isimlerinden biridir.

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