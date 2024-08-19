Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş Bursa'dan Uğurlandı

Bursa Valiliği görevindeyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mahmut Demirtaş, Ankara'ya uğurlandı.

Bursa Valiliği'nde Duygusal Veda

Bursa Valiliği'nde düzenlenen veda programında konuşan Demirtaş, Bursa'da geçirdiği bir yıl süresince halkla iletişim kurmanın ve onlara hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildiğini belirterek, "Allah bizleri mahcup etmesin. Türkiye'nin genelinde inşallah ülkemizin daha huzurlu, güvenli, refah, mutlu olabilmesi için tüm ekiplerimizle, Sayın Bakanımızın başkanlığında bu süreci yürüteceğiz." dedi.

Bursalıların Destekleri İçin Teşekkür Etti

Uluşehirlilerin kendisine helal etmesini isteyen Demirtaş, "Çok iyi insanlarımız var, yeter ki bu insanlara ulaşalım. Milletin hizmetinde olmalıyız." ifadesini kullandı.

Törenin sonunda, valilik personeli Demirtaş'a çiçek takdim etti. Personel ve Bursalılardan helallik isteyen Demirtaş, yeni görev yeri olan Ankara'ya uğurlandı.

Uğurlama Törenine Yoğun Katılım

Uğurlama törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkanları, kamu kuruluşları müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Valiliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mahmut Demirtaş, Ankara'ya uğurlandı.

Bursa Valiliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mahmut Demirtaş, Ankara'ya uğurlandı.

Bursa Valiliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mahmut Demirtaş, Ankara'ya uğurlandı.

Bursa Valiliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mahmut Demirtaş, Ankara'ya uğurlandı.

Bursa Valiliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mahmut Demirtaş, Ankara'ya uğurlandı.