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Emniyet ve Jandarma, 1 Haftada 3 Milyon Araç Denetledi

İçişleri Bakanı, trafik denetimlerinde önemli verilere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 08:47
Emniyet ve Jandarma, 1 Haftada 3 Milyon Araç Denetledi

Emniyet ve Jandarma Denetimleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24-31 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma timleri tarafından 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini açıkladı.

Trafik Güvenliğinde Emniyet Kemeri Önemi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda emniyet kemerinin trafik kazalarında ölümleri %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azalttığını vurguladı.

Bu Yıl Gerçekleştirilen Denetimler

Bu yıl emniyet ve jandarma tarafından toplam 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetimi yapıldı. Bu süreçte 677 bin 978 sürücüye işlem uygulandı.

Denetimlerdeki Cezalar

Yerlikaya, 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanan 388 sürücüye, hız ihlali yapan 155 bin 261 sürücüye, periyodik muayenesi yapmayan 34 bin 668 araca, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 araca işlem uygulandığını belirtti. Toplamda 527 bin 484 araç ve sürücüye çeşitli işlemler gerçekleştirildi.

Güvenli Yolculuk Tavsiyeleri

Vatandaşların güvenli bir yolculuk geçirebilmeleri için emniyet kemerlerinin seyahat süresince takılı olmasının önemine dikkat çekildi. Lütfen araç kullanırken güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takmayı unutmayın!

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