Emniyette FETÖ operasyonu: 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 445 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın yaptığı dijital incelemeler sonucunda alınan bu kararı sosyal medyadan duyurdu. Yerlikaya, terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan bir duyuru yaptı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın yaptığı dijital araştırmalar neticesinde; FETÖ ile ilişkili oldukları ortaya çıkan 445 emniyet görevlisi hakkında görevden el çektirme işlemi yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında bu kişilerle ilgili idari işlem başlatıldığını belirtti. Terör örgütleri ve yandaşlarına karşı mücadelenin kesintisiz, kararlı bir şekilde yürütmeye devam edileceği mesajını verdi.