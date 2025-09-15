Emre Mert Kılıç gözaltında: CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı 'hakaret' soruşturması

Emre Mert Kılıç gözaltına alındı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle "hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma ve gözaltı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıç hakkında sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar sebebiyle soruşturma başlattı. Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayın siyasi zemini

Olay, Beykoz siyasetinde daha önce yaşanan gelişmelerin ardından gündeme geldi. İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Gelişmelerle ilgili soruşturmanın detayları ve Kılıç'ın ifadesine ilişkin bilgiler yetkili mercilerce açıklanacak.