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Emre Yazgan'ın Tedavisi Devam Ediyor: Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Açıklama Yaptı

Emre Yazgan'ın durumu ile ilgili açıklama yapan Başkan Huysuz, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü aktardı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:30
Emre Yazgan'ın Tedavisi Devam Ediyor: Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Açıklama Yaptı

Emre Yazgan'dan Umut Verici Haber

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Erzurum Palandöken'de çığ altında kalan milli sporcu Emre Yazgan hakkında açıklamada bulundu. Yazgan'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirten Huysuz, durumunun kritik olmadığını ifade etti.

Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Huysuz, "Çocuğumuz vefat etmedi. Yarım saat önce doktorlarla görüştüm. Müdahale devam ediyor. Tedavisi hastanede yoğun bakımda sürüyor," şeklinde bilgi verdi.

Olay Anı ve Detaylar

Olayla ilgili bilgiler de veren Huysuz, "Bizim orada Kocaeli TOHM sporcularımız yüksek irtifa kampına katılmışlardı. Sabah dağ yürüyüşünde, antrenmanda böyle bir olay meydana geliyor. Ben de yoldayım, Erzurum'a gidiyorum," dedi.

Bütün Türkiye, Emre Yazgan'ın sağlığı için dua ediyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor.

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