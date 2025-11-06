EMŞAV Balıkesir Hizmet Binası Açıldı — Şehit Aileleri ve Gazilere Yeni Destek

EMŞAV Balıkesir Hizmet Binası, tarihi Osmanlı sivil mimarisi yapıda düzenlenen törenle açıldı; protokol, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:39
EMŞAV Balıkesir Hizmet Binası Açıldı — Şehit Aileleri ve Gazilere Yeni Destek

EMŞAV Balıkesir Hizmet Binası Açıldı — Şehit Aileleri ve Gazilere Yeni Destek

Osmanlı sivil mimarisi örneğindeki tarihi yapıda düzenlenen törenle hizmete giren bina, vakfın çalışmalarına güç katacak

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Balıkesir Hizmet Binası, Osmanlı sivil mimarisinin en özel örneklerinden biri olan tarihi yapıda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Program kurban kesimi ile başladı. Karesi İlçe Müftüsü İsa Gürler tarafından şehitler ve gaziler için yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

EMŞAV Genel Koordinatörü Ahmet İmrek ve EMŞAV Balıkesir İl Başkanı Volkan Hedef, törende yaptıkları konuşmalarda vakfın şehit ve gazi aileleri için yürüttüğü faaliyetlere değinerek yeni hizmet binasının bu çalışmalara güç katacağını vurguladı. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Açılışın ardından şehit yakınları ve gaziler onuruna Öğretmen Evi'nde akşam yemeği verildi. Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Açılışa, başta şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları olmak üzere; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Murat Özer, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, MSÜ Kara Astsubay MYO Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcısı Cevdet Avcıkurt, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Dedeoğlu, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fevzi Söztutar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Emine Böçkün, Karesi İlçe Müftüsü İsa Gürler, Memur-Sen İl Başkanı Ercan Kurter, Tarım-İş Sendika Başkanı İhsan Kaya, Polis Emeklileri Dernek Başkanı Turan Gürbüz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz, Alperen Ocakları İl Başkanı Mesud Selim Erden, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni hizmet binası, vakfın Balıkesir'deki şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor ve tören birlik mesajlarıyla tamamlandı.

EMŞAV BALIKESİR HİZMET BİNASI AÇILDI

EMŞAV BALIKESİR HİZMET BİNASI AÇILDI

EMŞAV BALIKESİR HİZMET BİNASI AÇILDI

