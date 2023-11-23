En düşük emekli maaşında yeni hesaplama ortaya çıktı!

Yeni yıl yaklaştıkça bir çok kişinin de aklındaki soru maaşlara ne kadar zam yapılacak. İşte son değerlendirmeler...

En düşük emekli maaşında yeni hesaplama ortaya çıktı!
Yayın Tarihi:

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yeni yıla az bir zaman kala herkesin aklındaki soru da maaşlara ne kadar zam yapılacağı oldu. Özellikle emekliler emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak eder oldu. İşte kulislerden edinilen bilgilere göre emeklilerin alması planlanan emekli maaşı zam oranları….

Edinilen bilgilere göre şuan için 7 bin 500 lira alan bir emekli daha yıl başı gelmeden yüzde 29,41'lik zammı aldı. Ama kulislerde konuşulan rakam ise yüzde 45 oranında olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili olarak enflasyona göre rakamlar az çok belli olmaya başlasa da milyonlarca emeklinin beklentisi ise oldukça yüksek.Emekli maaşlarına yapılacak zamlar ile ilgili tahminler konuşulmaya başlandı. Buna göre son iki ayın enflasyon verileri daha açıklanmasa da en düşük emekli maaşı şimdiden 9 bin 500 bandında gibi duruyor.

emeki

Emekli vatandaşlar ise beklentilerini daha yüksek tutuyorlar ve emekli maaşların asgari ücret düzeyinde olmasını bekliyorlar. Yani bu da emekli maaşlarında yaklaşık olarak yüzde 52 lik bir zam artışı anlamına geliyor. Ama ekonomi kurmaylarının yüzde 45 oranında zam yapmasına da sıcak gözüyle bakılıyor bu durumda da en düşük emekli maaşları 10 bin liraya çıkarılmış olacak .

Öne Çıkanlar
Şehir hastanelerine binlerce personel alımı başlıyor! Şartlar tek tek duyuruldu: 81 ilde iş arayanlara müjde Şehir hastanelerine binlerce personel alımı başlıyor! Şartlar tek tek duyuruldu: 81 ilde iş arayanlara müjde
23 Kasım 2023 Perşembe Günlük Burç Yorumları: Aşk, İş, Sağlık ve Para 23 Kasım 2023 Perşembe Günlük Burç Yorumları: Aşk, İş, Sağlık ve Para
5-10 bin TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını başlattı: Bu illere talih kuşu kondu 5-10 bin TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını başlattı: Bu illere talih kuşu kondu
Çok Okunanlar
Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Meteoroloji ve uzmanlardan hafta sonu için peş peşe uyarılar: Kar, sağanak, fırtına, dolu... Meteoroloji ve uzmanlardan hafta sonu için peş peşe uyarılar: Kar, sağanak, fırtına, dolu... Yediemin'deki hacizli araçlar için 5 Aralık tarihine dikkat! Milyonluk araçlar uygun fiyata satışta Yediemin'deki hacizli araçlar için 5 Aralık tarihine dikkat! Milyonluk araçlar uygun fiyata satışta İBB'den suya zam talebi: İstanbul'da suya yeni zam mı geliyor? İBB'den suya zam talebi: İstanbul'da suya yeni zam mı geliyor? İsrail ve Hamas'tan haftalar sonra beklenen anlaşma geldi İsrail ve Hamas'tan haftalar sonra beklenen anlaşma geldi