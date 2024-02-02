Endonezya AB'ye mesaj gönderdi: Gazze için tutarlı olun çağrısı yapıldı

Brüksel'de AB-Asya Pasifik Bakanlar Forumu'nun 3'üncüsü, AB-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bakanlar toplantısının yan etkinliği olarak gerçekleştirildi. Forumda, iki birlik arasındaki siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki iş birliği ele alındı. Forumda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den sonra konuşan Marsudi, Gazze'deki son gelişmelerle ilgili olarak AB ve üye ülkelerine çağrıda bulundu.

AB'YE ULUSLARARASI HUKUKA TUTARLI ŞEKİLDE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, AB-ASEAN bakanlar toplantısında Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinin dışişleri bakanlarına Gazze'deki durumla ilgili mesaj verdi. Marsudi, AB'nin uluslararası hukuka bağlılığını göstermesi ve Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı mağduriyete sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Marsudi, "Uluslararası hukuka tutarlı bir şekilde saygı gösterilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim." dedi ve "Hiçbir devlet hukukun üstünde değildir." diye ekledi.

Marsudi, sözlerine şöyle devam etti: "ASEAN ve AB, uluslararası hukukun değerlerine ve ilkelerine saygı göstermede ön saflarda yer almalıdır. Bu saygı Filistin'e ve Gazze'ye de uygulanmalıdır. Filistin, 70 yılı aşkın süredir devam eden adaletsizlikle karşı karşıyadır. Sessiz kalmaya devam edecek miyiz? Endonezya için cevap açık. Zorluklar ne olursa olsun, sessiz kalmayacağız."

KALBİNİZİ DİNLEYİN DOĞRU OLANI YAPIN

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, AB-ASEAN bakanlar toplantısında Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinin dışişleri bakanlarına Gazze'deki durumla ilgili mesaj verdi. Marsudi, AB'nin uluslararası hukuka bağlılığını göstermesi ve Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı mağduriyete sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Marsudi, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarına şöyle seslendi: "Hepinize kalbinizi dinlemeniz, doğru olanı yapmanız ve Filistin'deki, Gazze'deki zulmü durdurmanız için bir çağrıda bulunmak istiyorum. AB'nin ve hepimizin, uluslararası hukukun sağlam bir destekçisi olarak, Gazze söz konusu olduğunda da tutarlı bir konuma sahip olacağımıza inanıyorum. Değerler ve eylemler arasındaki tutarlılık ahlaki zeminimizin samimiyetini yansıtır. Aslında kim olduğumuzu gösterir."

AB adına konuşan Borrell ise Orta Doğu'daki güvenlik konusuna değindiği bölümde, sadece Kızıldeniz'deki seyrüseferi etkileyen tehlikelerden bahsetmesiyle dikkat çekti.

GAZZE'DE SON DURUM NE?

Öte yandan Gazze'de durumlar ise daha kötü hale geliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 117 gündür devam ediyor. Ateşkes için yapılan girişimler sonuç vermezken İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'deki askerlerini geri çekmeyeceğini açıkladı. Hamas lideri İsmail Haniye ise öncelikli taleplerinin İsrail güçlerinin Gazze'den çıkması olduğunu söyledi. 7 Ekim'den beri yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26 bin 751'e ulaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas ile varılması muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları hakkında basında yer alan haberleri değerlendirdi. Netanyahu, İsrail askerlerinin bölgeden geri çekilmeyeceğini belirtti.