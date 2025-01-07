Endonezya, BRICS'e Tam Üye Oldu

Brezilya, Endonezya'nın BRICS'e "tam üye" olarak katıldığını duyurdu. The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Brezilya hükümeti bu önemli gelişme nedeniyle Endonezya'yı kutladı.

Endonezya'nın Yeni Statüsü

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya'nın en büyük nüfusuna ve ekonomisine sahip olan Endonezya'nın BRICS'in yeni "tam üyesi" olduğu bildirildi. Bu durum, Endonezya'nın küresel ekonomik platform üzerindeki rolünü güçlendiriyor.

Çin'den Destek Mesajı

Çin, Endonezya'nın BRICS'e katılımını tebrik etti. Çin Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden gelen açıklamada, "Endonezya'nın BRICS'in gelişimine aktif katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

BRICS'in Tarihçesi ve Önemi

BRICS, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından oluşturulan "BRIC" kısaltması ile ortaya çıkmış olup, bu ülkelere yönelik büyüme potansiyeline dikkat çekmiştir. Rusya'nın inisiyatifiyle 2009 yılında oluşturulan bu birliğin amacı, ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetine karşı alternatif bir platform oluşturmaktır. BRICS, Güney Afrika'nın katılımıyla birlikte bugünkü adını almış ve zamanla Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle üye sayısını 9'a çıkarmıştır.

Bugün BRICS, dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir. Yeni üyeliklerle birlikte, bu birliğin uluslararası düzeydeki etkileri ve dinamikleri daha da güçleniyor.