Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Parlamento Yakılmasına Karşı 'Geri Adım Atmayacağım'

Prabowo Subianto, milletvekili ödenekleri protestolarında çıkan şiddete karşı geri adım atmayacağını, parlamento kundaklamasını demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:36
Ziyaret ve Tepki

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, milletvekilleri maaşları ve yüksek ödeneklere tepki olarak düzenlenen gösterilerin şiddete dönüşmesine karşı 'geri adım atmayacağını' açıkladı. Subianto, başkent Cakarta'nın doğusundaki bir hastanede yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, şiddet olaylarını 'göstericiler değil, kargaşa çıkarmak isteyen gruplar' tarafından başlatıldığını savundu.

Jakarta Globe’un haberine göre Subianto, protestoların şiddete dönüşmesinin arkasındaki niyetin taleplerin dile getirilmesi değil, kaos çıkarmak ve kalkınma çabalarını sabote etmek olduğunu söyledi.

Parlamento Kundaklaması ve Güvenlik

Subianto, Parlamento binasının kundaklanmasını 'demokrasiye saldırı' olarak nitelendirerek, 'Parlamento binası ulusal egemenliği temsil eder. Onu yakmak, niyetin protesto değil, huzursuzluk çıkarmak olduğunu gösteriyor. Bir adım bile geri atmayacağım. Halkın benim yanımda olduğuna inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin olarak hayal kırıklığını dile getiren Cumhurbaşkanı, olaylarda sorumluluğu bulunanların yasalara uygun şekilde cezalandırılacağını belirtti.

Olaylar, Kayıplar ve Soruşturma

Protestolar sırasında en az 4 kişinin öldüğü ve 43 kişinin yaralandığı bildirildi. Gösteriler 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında başlamış; bu sırada bir motosikletin polis aracı tarafından ezildiği, motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. Affan'ın ölümü sonrası gösteriler şiddetlendi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı. Subianto, görevli polis memurlarının 'aşırı eylemlerini' kınadığını ve kurallara aykırı davranış tespit edilirse 'yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız' dedi.

Yayılma, Alınan Kararlar ve İptaller

Gösteriler Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine yayıldı; yerel basına göre bazı milletvekillerinin evlerine saldırılar oldu. Cumhurbaşkanı Subianto, ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek amacıyla planlanan 3 Eylül tarihli Çin ziyaretini iptal etti.

Subianto, siyasi partilerin milletvekillerine sağlanan bazı ayrıcalık ve ödeneklerin iptal edildiğini duyurdu ve şiddet eylemlerinde yaralanan polislere terfi verilmesi talimatı verdi.

