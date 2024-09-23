Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Endonezya'da Şiddetli Deprem

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu önemli sismik olay, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından kaydedildi.

Depremin Merkez Üssü ve Derinliği

USGS, depremin merkez üssünün Gorontalo şehir merkezinin yaklaşık 73 kilometre güney açıklarında olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise ortalama 150 kilometre olarak ölçüldü.

Can ve Mal Kaybı Yok

Şans eseri, bu sarsıntıdan sonra herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi yapılmadığı bildirildi. Ayrıca, depremin ardından tsunami uyarısı da verilmedi.