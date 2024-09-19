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Endonezya'da 6 Milyon Vergi Mükellefinin Verileri Sızdı

Endonezya'da, Devlet Başkanı Joko Widodo da dahil olmak üzere 6 milyon vergi mükellefine ait verilerin sızdırıldığı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:59
Endonezya'da 6 Milyon Vergi Mükellefinin Verileri Sızdı

Endonezya'da Büyük Veri Sızıntısı

Endonezya'da, ekim ayında görevi devretmeye hazırlanan Devlet Başkanı Joko Widodo'nun da içinde bulunduğu yaklaşık 6 milyon vergi mükellefine ait kişisel verilerin sızdırıldığı öne sürülüyor.

Öne Çıkan Detaylar

Yerel medya organlarından Jakarta Globe'un aktardığına göre, sızdırılan veriler arasında kimlik numaraları, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi kritik bilgiler yer almakta.

Söz konusu verilerin, Breach Forum adlı internet platformunda 10,000 ABD doları karşılığında satışa çıkarıldığı iddia ediliyor. Satış listesinde, Devlet Başkanı Widodo'nun yanı sıra Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ve Ticaret Bakanı Zulkifli Hasan gibi önemli isimlerin de bulunduğu bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Olayın boyutları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak yetkililerin durumu araştırdığı belirtildi. Endonezya'daki bu olay, siber güvenlik meseleleri açısından endişeleri artırıyor.

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