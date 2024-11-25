Endonezya'da Ani Sel ve Toprak Kaymaları: 16 Ölü, 6 Kayıp

Endonezya'da Felaket: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen ani sel ve toprak kaymaları, felaketin getirdiği yıkım ile 16 cana mal oldu. Bu trajik olayda, 6 kişi ise hala kayıp.

Afet ve Sonrası

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilisi Juspri M. Nadeak, Karo bölgesinde gerçekleşen bu felaketin, şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymalarından kaynaklandığını paylaştı. Nadeak, bu olayların birçok bölgede evleri yıktığını ve çiftlikleri tahrip ettiğini belirtti.

Nadeak, yaşanan afette 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve aralarında iki çocuğun da bulunduğu 6 kişinin kaybolduğunu ifade etti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve olayda onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

Son gelişmeler, Endonezya'da iklim değişikliğinin ve doğal afetlerin yarattığı etkilerin önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.