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Endonezya'da Arakanlı Müslümanlar Tekne Bekliyor

Açe'de Arakanlı Müslümanlar, bölge halkının itirazları nedeniyle teknede bekletiliyor. UNHCR yardım talep etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:38
Endonezya'da Arakanlı Müslümanlar Tekne Bekliyor

Endonezya'da Arakanlı Müslümanların Bekleyişi

Endonezya'nın Açe bölgesinde, yaklaşık 140 Arakanlı Müslüman, "bölge sakinlerinin karaya çıkmalarına izin vermediği" gerekçesiyle teknede beklemeye devam ediyor.

Teknenin Yolculuğu ve Bekleyiş

Bölge polisinden gelen açıklamalara göre, 200'den fazla Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne, 9 Ekim'de Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinden hareket etmiş ve hedefi Malezya olarak belirlenmişti. Bu süreçte, yaklaşık 50 kişinin Endonezya'nın Riau bölgesinde tekneden indiği, 11 kişinin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün yolda hayatını kaybettiği bildirildi. Teknenin 18 Ekim tarihinden bu yana kıyıda beklemeye alındığı belirtildi.

Yerel Halk ve Arakanlı Müslümanlar

Güney Açe'deki balıkçı topluluğundan Muhammed Jabal, yerel halkın huzursuzluk duyduğunu ifade ederek Arakanlı Müslümanların karaya çıkmalarına izin verilmediğini aktardı. Ayrıca, BMMYK ve yerel toplumun, teknede bekleyen kişilere yiyecek temin ettiğini de sözlerine ekledi.

UNHCR'nin Çağrısı

Jakarta'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcisi Faisal Rahman, Endonezya hükümetine çağrıda bulunarak, teknede bekleyen Arakanlı Müslümanların güvenli bir şekilde karaya çıkma hakkının sağlanmasını istedi. Rahman, "UNHCR ve ortakları, bu savunmasız insanlara destek olmaya ve çok ihtiyaç duydukları yardımı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanların Göçü

UNHCR verilerine göre, 20 Eylül 2023'e kadar, 2023'ün ortalarından itibaren 2 bin 26 Arakanlı Müslüman, teknelerle Endonezya'ya ulaşmayı başardı. Bunun yanı sıra, 2012 yılında Myanmar'ın Arakan eyaletinde meydana gelen şiddet olayları sonrasında birçok Arakanlı Müslüman, kitleler halinde komşu ülkelere sığınmaya çalıştı.

Bangladeş, Ağustos 2017'deki askeri baskının ardından Myanmar'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslümanı barındırıyor.

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