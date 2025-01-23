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Endonezya'da Devlet Fonları Soruşturması: Merkez Bankası ve Temsilciler Meclisi Üyeleri Hedefte

Endonezya'da Merkez Bankası'nın temsilciler meclisi üyelerine devlet fonlarını aktardığı iddiaları soruşturuluyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:32
Endonezya'da Devlet Fonları Soruşturması: Merkez Bankası ve Temsilciler Meclisi Üyeleri Hedefte

Endonezya'da Devlet Fonlarının Soruşturulması

Endonezya'da Merkez Bankası yetkililerine yönelik ciddi iddialar gündeme geldi. Ülkede sosyal sorumluluk projeleri için ayrılan devlet fonlarının, temsilciler meclisi üyelerine aktarıldığına dair soruşturma başlatıldı.

KPK'dan Açıklama

Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) Direktörü Asep Guntur, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Guntur, eski dönem temsilciler meclisi üyeleri ve Merkez Bankası çalışanlarına yönelik soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Fonların Kötüye Kullanımı İddiası

Asep Guntur, temsilciler meclisi ve Merkez Bankası çalışanlarının sosyal projeler için ayrılan devlet fonlarını kötüye kullanmakla suçlandığını belirtti. Söz konusu fonların aktarıldığı miktarın trilyonları bulduğunu ifade ederek, "Herhangi bir yanlışlığa sebebiyet vermemek için tam miktarı daha sonra açıklayacağız," dedi.

Sorgulamalar Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında, bazı eski dönem temsilciler meclisi üyeleri ile Merkez Bankası çalışanları sorgulanmaya başlandı. Bu gelişmeler, Endonezya'daki yolsuzlukla mücadele çabalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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