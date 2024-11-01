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Endonezya'da Fabrika Yangını: 8 Ölü, 3 Yaralı

Cakarta'daki yemeklik yağ fabrikasında yangın çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:52
Endonezya'da Fabrika Yangını: 8 Ölü, 3 Yaralı

Endonezya'da Korkunç Yangın

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da, yemeklik yağ üreten bir fabrikada meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangının Bekasi bölgesinde, belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Jakarta Globe haberine göre, yangın sırasında içeride 10 kişinin mahsur kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yetkililer, yangın söndürme ve arama kurtarma faaliyetlerinin hala sürdüğünü belirtti. Olayın ardından, yangının çıkış sebebinin araştırılması için incelemeler başlatıldı.

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