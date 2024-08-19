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Endonezya'da Kabine Değişikliği: Widodo'nun Görevi Bırakmasına 2 Ay Kala Yeni Atamalar

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, görev süresinin sonuna yaklaşırken yeni kabine atamaları yaptı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:12
Endonezya'da Kabine Değişikliği: Widodo'nun Görevi Bırakmasına 2 Ay Kala Yeni Atamalar

Endonezya'da Kabine Yenilenmesi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, görev süresinin sona ermesine iki ay kala kabinesinde önemli değişikliklere gitti. Bu değişiklikler, onun halefinin Prabowo Subianto ile olan yakın ilişkilerine dayanan bir dizi atamayı içeriyor.

Yeni Bakan Atamaları

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Widodo, önümüzdeki 20 Ekim'de yemin edecek olan Subianto'ya yakın isimleri atamalarıyla dikkat çekiyor. Bu atamalar arasında:

  • Bahlil Lahadalia yeni Maden Kaynakları Bakanı oldu.
  • Seçim kampanyasına liderlik eden Rosan Roeslani, yeni Yatırım Bakanı olarak görevlendirildi.
  • Subianto'nun partisi Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) üyesi Supratman Andi Agtas yeni Adalet Bakanı olarak atandı.
  • Angga Raka Prabowo, İletişim ve Bilişim Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Seçim Sonuçları ve Devralma

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU) tarafından açıklanan verilere göre, Prabowo Subianto, 14 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde oyların %58,6'sını alarak galip geldi. Görev devri, ekim ayında gerçekleşecek olan yemin töreninin ardından yapılacak.

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