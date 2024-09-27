Endonezya'da Kaçak Altın Madeni Toprak Kayması: 15 Kayıp

Endonezya'daki Kaçak Maden Kazası

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde izinsiz olarak işletilen bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel Yetkililerden Açıklama

Yerel yetkililer, Batı Sumatra'daki toprak kaymasının ardından 15 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin daha hâlâ enkaz altında olduğunu bildirdi. Batı Sumatra Eyaleti Afet Yönetim Birimi Başkanı Irwan Effendoi, Solok bölgesinde izinsiz madencilik yapan yerel halkın civardaki toprak ve çamur yığınlarının altında kaldığını dile getirdi.

Kurtarma Çalışmaları

Effendoi, olay sonrası yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişinin kurtarıldığını açıklandı ve hâlâ toprak altında yaklaşık 25 kişinin olabileceği tahmininde bulundu.

Bu trajik olay, izinsiz madenciliğin risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.