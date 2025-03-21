Endonezya'da Lewotobi Laki Laki Yanardağı Patladı!

Endonezya'da Şiddetli Yanardağ Patlaması

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde, Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda meydana gelen patlama, bölgeyi derinden sarstı.

Kül Bulutları Yükseldi

Patlama sonucu, yanardağdan yaklaşık 8 bin metre yüksekliğe kül bulutları yayıldı. Endonezya Jeoloji Ajansı, yanardağın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve olayla ilgili detayları paylaştı.

Deprem Faaliyetleri Artış Gösterdi

Bölge, son bir haftada yüzlerce depreme tanıklık etti. Volkanik hareketlilikte ciddi bir artışın yaşandığı kaydedildi. Yetkililer, patlama sonrası uyarı seviyesini en yüksek düzeye çıkararak, krater çevresindeki tehlike alanını 7 kilometreden 8 kilometreye genişletti.

Uçuşlarda İptal ve Erteler

Bu volkanik faaliyetler nedeniyle, Avustralya ile Bali Adası arasındaki bazı uçuşlar iptal edilirken, adaya düzenlenen diğer uluslararası ve iç hat uçuşları da ertelendi.

Endonezya'nın Yanardağları

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Endonezya'da toplamda 130 aktif yanardağ bulunmaktadır. Lewotobi Laki Laki Dağı, Kasım 2024'teki patlamasında dokuz kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olmuştu.