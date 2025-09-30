Endonezya'da okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

Doğu Cava'nın Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul çöktü; 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı, enkaz altında en az 65 öğrenci var.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:55
Endonezya'da okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

Endonezya'da yatılı okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

GÜNCELLEME 2

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Sidoarjo kasabasında, tadilat yapılan yatılı bir okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda toplam 102 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Enkaz ve kurtarma çalışmaları

Yetkililer, enkaz altında çoğunluğu 12-17 yaş arasında olmak üzere en az 65 öğrencinin bulunduğunu duyurdu. Binanın yeniden çökme riskinin, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin sahada olduğunu, enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını söyledi. Sigit, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak önceliklerinin hala hayatta olanları kurtarmak olduğunu kaydetti.

Soruşturma ve resmi açıklamalar

Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü iddiaları üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Jakarta Globe sitesinin haberine göre, ulusal arama ve kurtarma ajansı ekipleri olayda en az 3 kişinin öldüğünü teyit etti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 102 kişinin tahliye edildiğini ve en az 77 yaralı öğrencinin Sidoarjo'daki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer arasında enkaz altı ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerde farklılıklar bulunuyor; çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Mersin Açıklarına 7. Nesil Sondaj Gemisi Taşucu Limanı'na Demirledi
3
Tahtaköprü Barajı'nda Tarihi Hicaz Demiryolu Köprüsü Gün Yüzüne Çıktı
4
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Öğrenci Kulüpleri Şenliği'nde Seksek Oynadı
5
Katar: Gazze Ateşkes Müzakerelerine Türkiye de Katılacak
6
Sivas Yıldızeli'de Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı
7
Endonezya'da okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar