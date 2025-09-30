Endonezya'da okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

Endonezya'da yatılı okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

GÜNCELLEME 2

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Sidoarjo kasabasında, tadilat yapılan yatılı bir okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda toplam 102 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Enkaz ve kurtarma çalışmaları

Yetkililer, enkaz altında çoğunluğu 12-17 yaş arasında olmak üzere en az 65 öğrencinin bulunduğunu duyurdu. Binanın yeniden çökme riskinin, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin sahada olduğunu, enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını söyledi. Sigit, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak önceliklerinin hala hayatta olanları kurtarmak olduğunu kaydetti.

Soruşturma ve resmi açıklamalar

Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü iddiaları üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Jakarta Globe sitesinin haberine göre, ulusal arama ve kurtarma ajansı ekipleri olayda en az 3 kişinin öldüğünü teyit etti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 102 kişinin tahliye edildiğini ve en az 77 yaralı öğrencinin Sidoarjo'daki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer arasında enkaz altı ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerde farklılıklar bulunuyor; çalışmalar devam ediyor.