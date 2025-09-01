Endonezya'da Protestolar Sona Erdi: Cakarta'da Ulaşım Normalleşiyor

Endonezya'da protestolar sona erdi: Cakarta'da yaşam normale dönüyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun protestolara yol açan milletvekillerine verilen ödeneklerin kaldırılacağını duyurmasının ardından ülkede hayat normale dönüyor.

Ulaşım tekrar normale döndü

Antara News'ün haberine göre, başkent Cakarta'nın bazı mahallelerinde düzenlenen protestoların sona ermesinin ardından bugün itibarıyla ulaşım normale döndü. Yetkililer, saat 05.00 itibarıyla tüm otobüs güzergahlarının normal şekilde çalıştığını ve hizmet verdiğini bildirdi.

Protestolar sırasında bazı duraklar zarar gördü; yetkililer 7 otobüs durağının ateşe verildiğini ve hafif hasar gören tesislerde onarım çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Parlamento oturumları yeniden başladı

Endonezya Temsilciler Meclisi (DPR), protestoların sona ermesinin ardından oturumlarına yeniden başladı. Devlet bütçesi döngüsüne ilişkin düzenlenen toplantıya Komisyon Başkanı ve bazı üyeler katıldı.

Eğitim faaliyetlerinin kademeli normalleşmesi bekleniyor

Cakarta Eğitim Bürosu yayımladığı bildiride, bugünden itibaren protesto alanlarına yakın okulların ulaşım kısıtlamaları veya velilerin talepleri doğrultusunda uzaktan eğitime geçebileceğini açıkladı. Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, protestoların yapıldığı bölgelerin yakınındaki okullarda çarşambadan itibaren yüz yüze eğitime dönülmesini beklediklerini belirtti.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) ve polisler, parlamento kompleksi çevresinde olası yeni gösterilere karşı askeri çadırlar kurdu ve zırhlı araçları bölgeye konuşlandırdı. TNI Komutanı Orgeneral Maruli Simanjuntak, bölgede görevli personel sayısının 500 olduğunu belirterek, "Hepsi tam teçhizatlı hazır bekliyor." ifadesini kullandı.

Gösterilerin seyri ve soruşturma

Başkent Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti. Bu sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş; motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Affan'ın ölümüyle birlikte gösteriler şiddetlenmişti.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirterek, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." demişti. Soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Gösteriler, Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayıldı; yerel basına göre bazı göstericiler bazı milletvekillerinin evlerini yağmaladı. Subianto, ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için planlanan 3 Eylül tarihli Çin ziyaretini iptal etmişti.

Dün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini duyurmuştu.