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Endonezya'da Seçim Yasasına Yönelik Protestolar Büyüyor

Endonezya'da seçim yasası değişikliğine karşı çıkan göstericiler parlamento binasını basmaya çalıştı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:04
Endonezya'da Seçim Yasasına Yönelik Protestolar Büyüyor

Endonezya'da Protestolar Yükseliyor

Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo ve onun haleflerinden Prabowo Subianto'ya bağlı siyasi partilerin seçim yasası üzerinde değişiklik yapma hazırlıkları, ülke genelinde büyük çaplı protestolara yol açtı.

Protestoların Nedeni

Yerli medya kaynaklarına göre, bu protestolar; Widodo'nun 29 yaşındaki en küçük oğlu Kaesang Pangarep'in yerel bir valilik seçiminde aday olabilmesi için Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenen 30 yaş sınırını bertaraf etme çabalarına odaklanıyor. Bu gelişmeler, çeşitli büyük şehirlerde kitlesel eylemlere dönüşmüş durumda.

Protestoların Gözlemlenen Görüntüleri

Göstericiler, başkent Cakarta'da parlamentonun önünde toplanarak yolları kapatmış, lastik ateşe vermiş ve polise karşı taş ve sopa fırlatmıştır. Güvenlik güçleri ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etmiştir. Protestolara aktivistler, öğrenciler, işçi grupları ve ünlü müzisyenler de katılarak demokrasi konusundaki endişelerini dile getirmiştir.

Daha Fazla Protesto

Protestolar, Bandung, Yogyakarta, Surabaya ve Makassar gibi diğer büyük şehirlerde de yaşanmaktadır.

Mahkemenin Kararı

Anayasa Mahkemesi, 20 Ağustos'ta yanıtladığı itirazda 30 yaş altındaki bireylerin bölgesel valiliklerde aday olmasını engelleyen yaş sınırını onayladı. Mahkeme ayrıca yerel meclislerde siyasi parti temsil oranını kaldırarak, aday gösterme sürecini kolaylaştıran kararlar aldı.

Dün, meclis, valilik için minimum yaşın 30 olarak belirlenmesi ve adaylık şartlarının hafifletilmesi yönünde bir önerge kabul etti. Bugün, yapılacak genel kurulda bu önergenin onaylanması bekleniyor. Bu gelişmeler sosyal medya üzerinde büyük tartışmalara neden olmuş ve olası bir anayasal kriz konusunda endişeleri artırmıştır.

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