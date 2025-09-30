Endonezya'da Sidoarjo'da Yatılı Okul Çöktü: 1 Ölü, 83 Yaralı

Sidoarjo'da tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 83 kişi yaralandı; "yetkisiz" tadilat iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 00:01
Endonezya'da Sidoarjo'da Yatılı Okul Çöktü: 1 Ölü, 83 Yaralı

Endonezya'nın Sidoarjo'sunda Yatılı Okul Binası Çöktü

Polis ve kurtarma ekipleri olay yerinde, soruşturma başlatıldı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sidoarjo kasabasında, tadilat yapılan bir yatılı okul binasının çökmesi sonucu polis ve arama-kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay sonrası sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere taşıdı. Yetkililer, yürütülen tadilatın "yetkisiz" olduğu yönünde bilgi paylaştı ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Polis ile arama-kurtarma ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı ve bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

