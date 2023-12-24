Endonezya’da tesis havaya uçtu: 13 ölü, 38 yaralı var

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki bir nikel tesisinde meydana gelen şiddetli patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi de yaralandı. Olayın ilk incelemelerine göre, patlamanın nedeni fırında biriken sıvı birikintisi olarak belirlendi. Acil durum ekipleri olay yerindeki çalışmalara hızla başlarken, facianın ardındaki detaylar henüz tam olarak netlik kazanmış değil.

Endonezya’da tesis havaya uçtu: 13 ölü, 38 yaralı var
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Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda, Endonezya Tsingshan Paslanmaz Çelik (ITSS) şirketine ait bir nikel tesisinde meydana gelen patlamada 13 işçi hayatını kaybederken, 38 işçi de yaralandı. Endonezya Morowali Endüstri Parkı (IMIP) yetkililerinin yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 05.30'da gerçekleştiği ve işçilerin fırını onardıkları sırada meydana geldiği belirtildi. Hayatını kaybeden 8 işçinin Endonezyalı, 5'inin ise Çinli olduğu ifade edildi.

İlk incelemelere göre patlamanın nedeninin fırında biriken sıvı birikintisi olduğu ifade edilirken, bu patlamanın ardından tesiste bulunan birçok oksijen tüpünün patlaması sonucu başka patlamaların meydana geldiği kaydedildi. Patlamanın ardından çıkan yangın yerel saatle 09.10'da kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve mağdurların tedavi masraflarının karşılanacağı bildirildi.

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