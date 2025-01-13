Endonezya'da Timsah Saldırısına Uğrayan 5 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu

Endonezya'da Timsah Saldırısı: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Bangka Adası'nda, 5 yaşındaki bir kız çocuğu, 11 Ocak Cumartesi günü korkunç bir timsah saldırısına uğradı.

Antara News'in bildirdiğine göre, talihsiz olaydan sonra kaybolan küçük çocuğun bulunması için arama kurtarma ekipleri derhal harekete geçti. Üzücü bir şekilde, ekipler bu sabah 05.20 sularında çocuğun cesedine ulaştı.

Yetkililer, olayın ardından çocuğun cenazesini ailesine teslim ederek defin işlemleri için gerekli adımları attı.

Endonezya, zengin vahşi yaşamı ile tanınan bir ülke. Özellikle kırsal bölgelerinde yaşayan insanların, vahşi hayvanların saldırısına maruz kalma riski oldukça yüksektir.