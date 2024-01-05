Endonezya'da tren faciası: Çarpışmada 3 kişi hayatını kaybetti

Java Adası'nın Lumajang bölgesinde, hemzemin geçitte seyreden bir minibüse bir tren çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ikiye bölündü. Kazada minibüste bulunan 11 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Bölge polisi, kazanın nedenini araştırıyor.

Endonezya'da tren faciası: Çarpışmada 3 kişi hayatını kaybetti
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Java Adası'nda Bandung şehrinde bir tren kazası meydana geldi. Endonezya ulusal demir yolu işletmecisi "PT Kereta Api"den yapılan açıklamaya göre, bir tren istasyonuna yakın bir noktada 2 yolcu treni çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle tren seferleri aksadı.

Kazada 160 yolcu kurtarılmayı başardı. Yerel televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde, trenin bazı vagonlarının devrildiği veya yana yattığı görülüyor. Kazanın sebebi araştırılmak üzere soruşturma açıldı.

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