Endonezya'da Yanardağ Faaliyetleri Nedeniyle Havalimanı Geçici Olarak Kapatıldı

Yanardağ Faaliyetleri Hava Trafiğini Etkiledi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde, Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki yanardağındaki volkanik hareketlilik, Komodo Labuan Bajo havalimanının geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Antara News'ün aktardığına göre, havalimanı yerel saatle 20.00'ye kadar uçuşlara kapalı kalacak.

Yetkililerin açıklamasına göre, bu olağanüstü durumdan yaklaşık 30 uçuş etkilendi. Daha önce de yanardağdaki patlamalar nedeniyle havalimanı 2 kez kapatılmıştı.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda Son Durum

4 Kasım tarihinde meydana gelen patlama, ne yazık ki 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağın aktivitesinin artmasıyla birlikte bölgedeki tehlike seviyesini 4. seviye olarak belirledi.

BNPB, olası yeni patlamalara karşı 2 bin 600'den fazla aileye bölgelerini terk etmeleri için çağrı yaptı. Lewotobi Laki-Laki yanardağı, dün kül püskürtecek şekilde yeniden faaliyete geçti.

Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer aldığı için, 130 aktif yanardağ ile dolu bir ülke konumundadır. Bu durum, bölgedeki riskleri ve jeolojik hareketlilikleri sürekli bir tehdit haline getirmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.