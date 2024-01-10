Endonezya'da yanardağ patladı: Laki Laki yanardağı patladı ülkede yüksek seviye alarm verildi

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, korkunç bir patlama ile gökyüzünü kül ve lavla kapladı. Volcano Discovery sitesi, yanardağın en tehlikeli durumunu gösteren dördüncü seviye alarmın verildiğini duyurdu.

Flores Adası'ndaki dağlarda, haftalar süren volkanik hareketliliğin sonucu olarak Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı. Volcano Discovery sitesi, kül ve lav saçan yanardağ için dördüncü seviye alarmın ilan edildiğini bildirdi.

ENDONEZYA'DA YANARDAĞ PANİĞİ

Yanardağın kül ve lav püskürtmeye devam ettiğini söyleyen yetkililer, bölge halkını güvenli bir yere göndermek için tahliye çağrısı yaptı. Volcano Discovery sitesi, yanardağ için dördüncü seviye alarmın sürdüğünü aktardı.



Lewotobi Laki-laki Yanardağı, 1 Ocak'ta patlayarak Endonezya'da büyük bir paniğe neden olmuştu. Kadın ve çocukların da içinde olduğu 1172 kişi, bölgeden uzaklaştırılmıştı.