Endonezya'da yanardağ patladı: Laki Laki yanardağı patladı ülkede yüksek seviye alarm verildi
Kül ve lav fışkıran Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, Endonezya'da büyük bir korku yarattı. Volcano Discovery sitesi, yanardağın en yüksek tehlike seviyesine ulaştığını ve dördüncü seviye alarmın çaldığını bildirdi.
Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, korkunç bir patlama ile gökyüzünü kül ve lavla kapladı. Volcano Discovery sitesi, yanardağın en tehlikeli durumunu gösteren dördüncü seviye alarmın verildiğini duyurdu.
Flores Adası'ndaki dağlarda, haftalar süren volkanik hareketliliğin sonucu olarak Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı. Volcano Discovery sitesi, kül ve lav saçan yanardağ için dördüncü seviye alarmın ilan edildiğini bildirdi.
ENDONEZYA'DA YANARDAĞ PANİĞİ
Yanardağın kül ve lav püskürtmeye devam ettiğini söyleyen yetkililer, bölge halkını güvenli bir yere göndermek için tahliye çağrısı yaptı. Volcano Discovery sitesi, yanardağ için dördüncü seviye alarmın sürdüğünü aktardı.
Lewotobi Laki-laki Yanardağı, 1 Ocak'ta patlayarak Endonezya'da büyük bir paniğe neden olmuştu. Kadın ve çocukların da içinde olduğu 1172 kişi, bölgeden uzaklaştırılmıştı.