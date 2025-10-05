Endonezya'da Yatılı Okul Binası Çöktü: Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Doğu Cava eyaletinin Sidoarjo kasabasında, kaçak iki kat inşa edilmeye başlanmış yatılı okul binasının 29 Eylül tarihinde çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenci sayısı 37'ye yükseldi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, olay sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 104 öğrencinin (yaralılar dahil) kurtarıldığını, hâlâ 26 öğrenciden haber alınamadığını bildirdi.

Çöküşün nedeni ve soruşturma

Resmi açıklamalara göre bina, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonun taşıma kapasitesini aşması nedeniyle çöktü. Okul yönetimi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Polis soruşturması başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor; incelemeler ve arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.