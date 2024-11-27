Endonezya'da Yerel Seçimler Şu An Yapılıyor: 540 Bölge Oy Kullanıyor

Endonezya'da Eş Zamanlı Yerel Seçimler Gerçekleştirildi

Endonezya'da, 540'tan fazla seçim bölgesinde eş zamanlı olarak düzenlenen yerel seçimler tamamlandı. Jakarta Post'un aktardığına göre, 200 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunan ülkede halk, eyalet, şehir ve ilçe idarecilerini seçmek için sandık başına gitti.

Seçim Süreci ve Başkanın Açıklamaları

Oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başlamış ve 13.00'te sona ermiştir. Oyunu Batı Java bölgesinde kullanan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, seçim sonuçlarının halkı bir araya getirmesi gerektiğini belirtti. Subianto, "Her seçimin kazanan ve kaybedenleri vardır. Kazananlar herkes için yönetmeli, kaybedenler ise işbirliği yapmalıdır. En önemli şey, hizmet etmek ve insanlar için çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçlarının Beklentisi

Oy sayımının 16 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor. Endonezya, 2005'te ilk kez yerel seçimlerde oy kullanma deneyimini yaşadı. Ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 1945 yılından 1998 yılına kadar, tüm bölgesel idari yöneticiler merkezi atamalarla belirleniyordu.

Tarihsel Arka Plan

Suharto dönemi sonrasında, 1999-2004 yıllarında yerel parlamentolar bölge idarecilerini seçmeye başlamış ve halk ilk kez 2005 yılında yerel seçimlerde oy kullanmıştır. 2005-2015 yılları arasındaki yerel seçimler, yıl geneline yayılarak gerçekleştirilirken, 2015 yılında ilk kez eş zamanlı seçim uygulaması hayata geçirilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.