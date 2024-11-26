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Endonezya'daki Sel ve Toprak Kayması Felaketi: Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yaşanan felaket sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:36
Endonezya'daki Sel ve Toprak Kayması Felaketi: Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

Endonezya'da Ani Sel ve Toprak Kaymaları Felaketi

Endonezya'nın Sumatra Adası

'nda meydana gelen ani sel ve toprak kaymaları felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, sel ve toprak kaymaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye çıktığını duyurdu.

Yağışlar Nedeniyle Meydana Gelen Felaket

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilisi Abdul Muhari, Kuzey Sumatra bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı felaketin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Muhari, son durum değerlendirmesine göre kayıp olan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yıkım ve Zarar

BPBD yetkilileri, yaşanan toprak kaymaları nedeniyle birçok bölgede evlerin yıkıldığını ve çiftliklerin tahrip olduğunu bildirdi. Bu trajik olay, bölgede yaşayanların yaşamını derinden etkileyen büyük bir felaket olma özelliğini taşıyor.

Yetkililer, sel ve toprak kaymalarının baş gösterdiği alanlarda risklerin devam ettiğini belirterek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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