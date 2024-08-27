Endonezya'dan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Açıklamasına Sert Tepki

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme isteğini sert bir dille kınadı.

Uluslararası Anlaşmalara Dikkat Çekildi

Bakanlık, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Ben-Gvir'in açıklamalarının "şiddetle kınandığını" ifade etti. Açıklamada, "Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Mescid-i Aksa'nın kutsallığına ve mevcut statüsüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır" denildi.

Ben-Gvir'in Kontrovers İfadeleri

Aşırı sağcı Ben-Gvir, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği bir röportajda, Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmenin mümkün olduğunu belirterek, "Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadet etmesine izin veriliyor" dedi. "Sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna da "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Yönetimi'nden Yanıt

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in açıklamalarının ardından, Mescid-i Aksa'daki mevcut statünün değişmediğini savunarak uluslararası kamuoyuna bilgi verdi.

Uluslararası Tepkiler Devam Ediyor

Ben-Gvir'in ifadeleri, farklı ülkelerin liderlerinden ve uluslararası kuruluşlardan tepki çekmeye devam ediyor. Bu durum, Orta Doğu'daki hassas dengeleri daha da etkileyebilir.